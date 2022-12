Une Genevoise au Red Bull Dance Your Style :

La Genevoise Perla Perlson s’est hissée jusqu’en quart de finale du Red Bull Dance Your Style à Johannesburg. La danseuse de 31 ans est satisfaite d’avoir su rester elle-même, et a apprécié son séjour en Afrique du Sud. C’est finalement le Japonais The D Soraki qui s’est emparé du titre.

(Video: 20min/Gabriel Nista)