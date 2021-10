«J’ai pensé à faire une bêtise» – Pierre Ménès révèle avoir pensé au suicide

Après sept mois de tourmentes, Pierre Ménès a fait son retour médiatique. Invité d’Estelle Midi sur RMC et RMC Story vendredi dernier, le chroniqueur sportif est revenu sur son éviction de Canal + et rejette la faute sur la haine et la lâcheté des réseaux sociaux. Pour rappel, il avait été mis à l'écart de la chaîne française après les révélations survenues à la suite de la diffusion du documentaire de Marie Portolano sur le sexisme dans le journalisme sportif, le 21 mars 2021.

(Video: RMC Story/fch)