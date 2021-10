Le docteur Bernard Henric, gynécologue exerçant à Arras (F), s’est exprimé pour la première fois sur TF1 sur les accusations de viols et d’agressions sexuelles pesant sur lui. Plus de 60 femmes l'accusent d'agressions sexuelles. Aux côtés de son épouse, il se défend et nie tout geste déplacé.

(Video: TF1/fch)