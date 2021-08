Plusieurs médias ont réussi à mettre la main sur une vidéo de l’ancien président des Etats-Unis tournée lors de sa fête d’anniversaire. Et ce malgré l’interdiction de publier des photos et vidéos sur les réseaux sociaux. La séquence montre Barack Obama, 60 ans, en train de se défouler sur la piste de danse dans sa villa de Martha’s Vineyard. La gigantesque fête prévue avait dû être redimensionnée à cause du Covid.