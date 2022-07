Mathis Wackernagel est le président et fondateur du Global Footprint Network, un think tank identifié comme étant un organisme de bienfaisance à but non lucratif, qui mesure la consommation de plus de 200 pays et compare ces mesures à la quantité de ressources naturelles de la Terre. Selon Wackernagel, l’analyse de ces données s’apparente à la tenue d’un budget.

(Video: AFP/Pixabay/Pexels/chs)