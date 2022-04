Une ancienne soignante d’une maison de retraite de Terrassa (Catalogne) a accepté une peine d’un an et demi de prison pour avoir abusé d’une vieille femme handicapée, tandis qu’une collègue l’enregistrait sur son téléphone portable et publiait la vidéo sur Instagram, devenue virale en pleine pandémie de coronavirus.

(Video: @pola / fch)