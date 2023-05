Encore plus beau que Clichy... :

Morelia s’est imposé 3-1 face à Celaya dans la Ligue d’expansion, obtenant ainsi le droit de disputer la finale contre Tapatio pour le titre. La joie d’atteindre la finale a été renforcée par la surprise du troisième but des Canarios, un but marqué par leur gardien, Santiago Ramirez, qui a marqué d’un but à l’autre.

(Video: Blue / FOX / fch)