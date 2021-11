Netflix a récemment communiqué le nombre de visionnages de ses 10 programmes les plus populaires. Les abonnés de la plateforme ont passé 6 milliards d’heures à visionner des films ou séries. Le journal The Guardian a fait le calcul, ces visionnages ont produit plus de C02 qu’un voyage de la Terre à Saturne.

(Video: AFP / Pexels / Slate / BAO)