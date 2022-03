Messi a aussi été sifflé – Quand les supporters du PSG chantent «Neymar fils de pte»

Le PSG affrontait Bordeaux ce dimanche. Après avoir été sifflé avant le début de la rencontre, Neymar a marqué le second but de son équipe (victoire finale 3-0). Mais ce but n’a pas calmé la colère des supporters parisiens qui l’ont sifflé de plus belle. Comble de la colère des supporters par rapport à une nouvelle humiliation subie en Champions League, des chants ont été lancé qui insultent le Brésilien.

(Video: fch)