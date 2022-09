Secondaire II: Quand l’ordi personnel est obligatoire en classe

Dans le canton de Fribourg, les élèves de 1re année des gymnases, écoles de culture générale et commerce utilisent désormais leurs ordinateurs portables personnels en classe. Un moyen pour l’enseignant de varier les approches pédagogiques, et pour l’étudiant d’accéder plus facilement aux ressources numériques actuelles, selon le Canton. «Il s’agit d’une première en Suisse romande», déclare Gisela Bissig, rectrice du Collège de Sainte-Croix à Fribourg. Les frais restent à la charge des élèves. Reportage.

(Vidéo: Mediaprofil/Lauren von Beust)