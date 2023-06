Les Français Fabio Quartararo et Johann Zarco ont chuté après un accrochage dès le troisième tour du Grand Prix des Pays-Bas, à Assen. Quartararo souffre d’une entorse du coude et possiblement d’une fracture au pied et «pense devoir être opéré» dans la semaine. Zarco est pour sa part indemne.

(Video: RTS2)