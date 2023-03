Situation inédite: Quatre hockeyeurs suisses brillent dans la même équipe en NHL

Ils sont désormais quatre Suisses à jouer dans la même franchise de NHL, la ligue nord-américaine de hockey sur glace. Après Nico Hischier, Jonas Siegenthaler et le gardien Akira Schmid, c’est Timo Meier qui a rejoint les New Jersey Devils fin février 2023. Analyse du Fribourgeois David Aebischer, ancien gardien de NHL et de Jean-Philippe Pressl-Wemger, journaliste et spécialiste de la discipline.

(Video: 20min/Robin Baudraz)