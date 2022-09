Quatre minutes pour séduire: En manque de cash, des assoc' font du charme aux riches Genevois

La nuit du bien commun est née à Paris il y a 6 ans, mais les organisateurs ne voulaient pas la garder pour eux et ont pris le pari de lui faire traverser les frontières. Le but est de mettre en lien des associations en recherches de fonds et des donateurs dans une ambiance de salle des ventes. Les représentants ont 4 minutes pour présenter leur projet et récolter un maximum d’argent.

(Video: 20min/Vanessa Lam)