Les Mondiaux se terminent sur une fausse note pour Andri Ragettli. Couronné samedi en slopestyle, le skieur grison s’est sérieusement blessé au genou gauche lors de son troisième saut de la finale de Big Air, jeudi à Aspen (Colorado). Touché aux ligaments interne et croisé et au ménisque, sa saison est d’ores et déjà terminée.

(Video: SRF)