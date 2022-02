Randa souffre de malnutrition aiguë et risque d’en mourir, comme des millions d’autres enfants au Yémen, pays ravagé par plus de sept ans de guerre. Les hôpitaux reçoivent jusqu’à plus de 300 cas par mois, et ce ne sont que les familles qui ont pu payer le transport. La plupart des gens n’ont pas les moyens.

(Video: AFP / BAO)