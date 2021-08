Le pilote anglais Scott Redding a vécu un GP de République tchèque mouvementé. Il a d’abord gagné la Course 2 en s’imposant devant Toprak Razgatlioglu et Jonathan Rea. Présent sur le podium, le pilote Ducati a ensuite pris le micro pour demander la main de sa fiancée Jacey Hayden, 24 ans et elle a dit «oui».