Pourparlers entre la Russie et l’Ukraine à Istanbul – Rencontre «possible» entre Poutine et Zelensky

La Turquie a accueilli mardi les délégations russes et ukrainiennes pour des pourparlers à propos de la guerre en Ukraine. La réunion s’est déroulée à Istanbul. Depuis le 24 février, le conflit russo-ukrainien a causé plus de milliers de morts et a forcé plus de 10 millions d’Ukrainiens à fuir leur pays.

L’issue des négociations ont ouvert la voie à des conditions suffisantes pour une rencontre Zelensky-Poutine.



(Video: AFP/AP/ast)