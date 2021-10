Manchester United humilié par Liverpool – Ronaldo aurait-il dû être expulsé pour ce geste ?

Manchester United a été humilié dimanche à domicile par Liverpool (5-0) et Mohamed Salah, auteur d’un triplé, pour la 9e journée de Premier League, une déroute historique qui remet en cause l’avenir d’Ole Gunnar Solskjaer sur le banc des Red Devils. Désemparés, les joueurs de ManU ont fini par avoir des réactions néfastes, comme ce coup de pied donné par Ronaldo au ballon sur lequel Curtis Jones était en partie allongé et qui aurait pu entraîner l’expulsion du Portugais juste avant la pause.