L'attaquant suisse a rejoint les stars portugaise et argentine lors de la victoire de la Nati face à la Serbie. Grâce à son but à la 20e minute, il rentre dans le club très fermé des joueurs ayant marqué un but dans chacune des trois dernières Coupe du monde, selon une statistique livrée par Opta.

