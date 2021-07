Une automobiliste s’est retrouvée coincée entre les barrières d’un passage à niveau, mais a rapidement pu se mettre à l’abri, lundi à Bertrange au Luxembourg. Sa voiture, par contre, s’est fait happer par un train. «On a entendu plein de voitures klaxonner, alors on est sortis pour voir, a raconté un témoin de la scène à nos collègues de «L'Essentiel». On a entendu un grand bruit et on a vu des éclairs électriques puis le train s'est arrêté un peu plus loin.»

(Video: L’essentiel/Iae)