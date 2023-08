Plus de 12’000 personnes accusées d’appartenir à des gangs criminels sont enfermées dans un gigantesque pénitencier dans le sud-est du Salvador, aux abords de la ville de Tecoluca. Le pénitencier, qui fonctionne depuis six mois, a été construit sur l’ordre du président Nayib Bukele et est un symbole de sa guerre contre les gangs. (chs)