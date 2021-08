Les incendies qui font rage depuis mercredi dans le sud de la Turquie ont ravagé certaines zones, comme le montre cette vidéo prise à Manavgat. Jusqu'ici, au moins six morts et plus de 300 blessés sont à déplorer. Ces images aériennes témoignent avec force d’un paysage dévasté.

(Video: Storyful/AFP/chs)