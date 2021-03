Des affrontements entre la police et des manifestants éclatent après que des milliers de personnes sont descendues dans la rue pour protester contre l’arrestation et l’incarcération d’un rappeur. Devenu pour certains un symbole de la liberté d’expression en Espagne, le rappeur Pablo Hasél, condamné à la prison pour des tweets attaquant la monarchie et les forces de l’ordre, a été incarcéré mardi.