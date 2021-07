Léa fait partie des cinq finalistes de notre concours de talents Webstars. Découvrez ses impressions lors de ce premier weekend de coaching avec des professionnels de la branche. Au programme : coaching technique vidéo avec Antoine et rencontre avec les Youtubeurs Léopold Lemarchand et Chris, Naswyn TikTokeur, et Emma Graziano, Streameuse sur la plateforme Twitch.