Le 8 septembre 2023 un puissant séisme a touché le Maroc. En Suisse, la diaspora marocaine s’organise pour acheminer de l’aide le plus rapidement possible. Une campagne de récolte de dons est déjà en place et il reste à organiser la logistique pour acheminer les objets de première nécessité comme des vivres ou des couvertures.

Pour tout renseignements: https://acoms.ch/