Course caritative sur le Léman :

La course du Maillot d’or a vu le jour cette année. Les coureurs par équipes de 6 se relayent entre le château de Chillon et les Bains des Pâquis, à Genève, le tout sans arrêt, jour et nuit. Un vrai marathon sur le lac afin de récolter des fonds pour la lutte contre le cancer du cerveau.

(Vidéo: 20min/Vanessa Lam)