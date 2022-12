Une enquête à propos du climat au travail et aux études à été réalisée à l’UNIL. Elle révèle près de 150 gestes et attouchements non désirés, dont 4 viols. En 2023, l’université prévoit de recruter des spécialistes pour lutter contre le harcèlement.

(Video: Marvin Ancian / Vanessa Lam)