Nouveau psychodrame à l’extrême droite – «Si je vous disais que ça ne me touche pas, personne ne me croirait»

La famille historique de l’extrême droite française s’est à nouveau déchirée vendredi, la médiatique nièce de Marine Le Pen, Marion Maréchal, envisageant de rallier le rival de sa tante, Eric Zemmour, dans la course à la présidentielle. «C’est brutal, c’est violent, c’est difficile pour moi», a déclaré sur la chaîne Cnews Marine Le Pen, candidate pour la troisième fois à la présidentielle et qui apparaît régulièrement dans les sondages comme qualifiée au second tour face au président sortant Emmanuel Macron, comme en 2017.

(Video: CNews)