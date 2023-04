Le Valais a mis au goût du jour son simulateur de séismes, qui est devenu beaucoup plus immersif. Canton qui présente le plus de risques de tremblements de terre en Suisse, il souhaite préparer au mieux sa population, et notamment les jeunes, en cas d’événement de ce type. Le centre pédagogique de prévention des séismes (CPPS) se situe au sein du nouveau campus Energypolis de la HES-SO Valais.

(Video: 20min/Robin Baudraz)