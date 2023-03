Snoop Dogg ne pouvait pas être mieux accueilli en Ecosse. Et pour cause, à sa sortie de l’avion, un homme vêtu d’un kilt, et d’un gilet jaune, l’attendait. Muni de sa cornemuse, celui-ci a interprété l’un des tubes du rappeur Dr. Dre, sur lequel Snoop Dogg est en featuring: Still D.R.E.

(Video: Twitter / fch)