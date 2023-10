Un Australien a été confondu avec l'acteur américain dans les rues et à l'aéroport de Taïwan. Même en le voyant de plus près, personne ne s'est rendu compte qu'il ne s'agissait pas de lui. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé de leur faire entendre raison… (Vidéo: TikTok/sba)