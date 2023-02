Vendredi, lors de l’étape de coupe du monde de saut à ski à Willingen, le Slovène Timi Zajc s’est lancé avec un fort vent contraire. Il est retombé 161,5 m plus loin, soit 8 m de plus que le record du tremplin...mais pas sur ses pieds. Il a pu se relever quelques secondes plus tard.

(Video: VSport1/lch)