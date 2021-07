L’Espagne a été exemplaire et a su garder de l’énergie jusqu’au bout alors qu’elle disputait son troisième match en prolongations. L’Italie, avec ce groupe si soudé, continue sa lancée vers la victoire et sera dimanche soir opposée au gagnent du match de demain, entre l’Angleterre et le Danemark.

(Video: RTS 2)