Trafic routier en Suisse: Les convois spéciaux pas près de quitter les routes de campagne

De plus en plus de voitures sillonnent les routes de Suisse. Et si elles sont de plus en plus lourdes, ceci a un impact sur l’entretien des infrastructures. Les ponts autoroutiers sont de ce fait de davantage limités pour les convois spéciaux de plus de 40 tonnes. Outre faire énormément de détours pour se rendre à destination, ces derniers doivent traverser des villages et composer avec la grogne des usagers… .