En Écosse, Claire Mitchell et Zoe Venditozzi se battent pour que les personnes exécutées pour sorcellerie soient graciées et qu’un mémorial rende hommage à ces grandes oubliées de l’Histoire. Entre le 16ème et le 18ème siècle, plus de 2500 «sorcières» ont été exécutées.

(Video: AFP / BAO)