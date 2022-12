Deschamps énervé par Koundé et son collier :

Dimanche 4 décembre, peu avant la mi-temps du huitième de finale entre la France et la Pologne, le joueur Jules Koundé a été rappelé à l’ordre à cause de son collier. Et ça a vraiment agacé l’entraîneur des Bleus, Didier Deschamps.

(Video: AFP / BAO)