Italie - Un automobiliste sort de son garage et percute des cyclistes en pleine course

La course cycliste «Granfondo delle Alpi Liguri» a failli se transformer en drame, dimanche. Cinq coureurs qui participaient à la compétition ont été percutés par une voiture. Deux ont été gravement blessés, mais leurs jours ne sont pas en danger. Une enquête est ouverte pour déterminer les causes de l’accident, mais d’après les premiers éléments, il semblerait que le conducteur d’une voiture est sorti de son garage à quelques mètres de l’arrivée et qu’il se soit ensuite inséré dans le trafic. Malgré les avertissements des personnes présentes sur place, il a décidé de se déplacer sur la droite percutant un groupe de cyclistes qui arrivait à pleine vitesse pour le sprint final.