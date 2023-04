Les passagers du vol American Airlines de dimanche entre Columbus, dans l’Ohio et Phoenix en Arizona ont atterrit plus vite que prévu, mais pas dans l’aéroport de destination. Après 39 minutes de vol, une collision avec un oiseau a déclenché un incendie dans un réacteur du Boeing 737-800. Le pilote a dû faire demi-tour. Aucun des 173 passagers et membres d’équipage n’a été blessé.



(Video: Storyful/Twitter/TikTok/atk)