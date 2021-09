L’attaquant du Genoa Mattia Destro a marqué un but superbe samedi soir, enchainant crochet et ballon piqué... le tout en tenant une bouteille d’eau. Malgré le doublé de l’attaquant italien, le Genoa et Hellas Vérone se sont quittés sur un score de parité (3-3).

(Video: Youtube/Serie A)