Chrysalis propose des formations sur trois mois pour les 18-25 ans des quartiers, en rupture scolaire et sans projet. Lever à 4h30 du matin, coucher à 21h30, les horaires ici n’ont rien de fantaisiste. Les cours ont pour but de développer la forme physique, la rigueur, le bien-être psychologique et les compétences. En 2021, le nombre d’homicides au Cap était le plus fort d’Afrique du Sud.

(Video: AFP / BAO)