En pleine journée et dans le trafic: Un monstre de la route a traversé Lausanne

En pleine journée et dans le trafic :

130 tonnes, près de 4 mètres de large et autant en hauteur: un convoi exceptionnel a traversé Lausanne ce jeudi 13 octobre 2022. Escorté par la Police, le train routier de Friderici Spécial transportait la foreuse qui a servi au projet de géothermie à Lavey-les-Bains (VD). La machine doit être acheminée à Vinzel (VD), pour un nouveau projet. Pour des raisons techniques, le convoi ne pouvait pas prendre l’autoroute et a dû circuler au centre-ville. Un défi pour le chauffeur et ses collègues.

(Video: 20min/Robin Baudraz)