Pour diminuer le bruit des trains, il n’y a pas que les parois antibruit. Des chercheurs du Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et recherche (Empa) et de la Haute École d’Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud ont développé le «Rail Pad». Un «coussin» qui permet une diminution du bruit de 5 Décibels.