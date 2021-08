Centrale nucléaire de Mühleberg - Un démantèlement à trois milliards de francs

Les travaux battent leur plein à Mühleberg (BE). Une vingtaine de mois après avoir été définitivement arrêtée, la centrale est en cours de désaffectation. Si le chantier s’annonce encore long et fastidieux, les éléments combustibles et hautement radioactifs vont quitter les lieux d’ici 2024. Le démantèlement et la gestion des déchets coûtera 3 milliards de francs, à charge de l’exploitant, les BKW.

(Video: 20min/Robin Baudraz)