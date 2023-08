La région du lac de Garde a été le théâtre d’un énorme orage de grêle la semaine dernière. Plus de 30’000 véhicules ont été endommagés. Quelque 18 camions de transports de véhicules se sont rendus en Italie pour ramener les plus de 80 voitures suisses touchées. Et ce n’est pas fini. (FM1Today/Autohilfe Ostschweiz/atk)