Une éclipse de Lune «quasi totale», la plus longue du genre depuis l’an 1440, s’est produite dans la nuit de jeudi à vendredi, visible depuis le continent américain et une partie de l’Asie. L’éclipse du 19 novembre a beau n’être que partielle, elle durera au total 3 heures, 28 minutes et 23 secondes, la plus longue depuis celle du 18 février 1440, qui avait duré 23 secondes de plus.

(Video: AFP)