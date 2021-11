L’aventurier a traversé l’Europe, l’Asie et l’Amérique à pied, à vélo et à la nage. Après seulement 14 mois et l’équivalent de 120 Ironman, il est arrivé au point de départ à Munich. Avec son exploit, le sportif d’endurance souhaite attirer l’attention sur le changement climatique.

(Video: dbr / Instagram )