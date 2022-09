Face à des agissements plus que désagréables d’une personne inconnue sur la tombe de leur mère, les enfants de cette dernière ont décidé de placer une caméra de surveillance devant celle-ci. Son but: prendre sur le fait la personne qui s’amuse à uriner et déféquer sur la tombe. Une pratique qui visiblement a été payante.

(Video: Twitter / fch)