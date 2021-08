L’Italien Lamont Marcell Jacobs a remporté le 100 m des Jeux Olympiques de Tokyo, succédant au palmarès à la légende du sprint Usain Bolt, triple champion en 2008, 2012 et 2016.



Jacobs l’a emporté en 9’’80, nouveau record d’Europe, et devient le premier Européen champion olympique sur la ligne droite depuis le Britannique Linford Christie en 1992. Il a devancé l’Américain Fred Kerley (9’’84) et le Canadien Andre de Grasse (9’’89).