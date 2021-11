Le Palais de Beaulieu va se réveiller en 2022. Après de longs mois d’inactivité, ou presque, à cause de la pandémie, les Halles nord vont accueillir des activités sportives et économiques. Pétanque, grimpe, roller derby, padel ou encore basket pourront y être pratiqués dès l’année prochaine. Réinsertion sociale et professionnelle, réseautage ou encore innovation seront aussi proposés sur le site.

(Video: 20min/Robin Baudraz)