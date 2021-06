Des chasseurs ont abattu vendredi un ours brun dans une ville du nord du Japon, où il avait blessé quatre personnes et semé le chaos. L’incident a entraîné la fermeture des écoles locales et l’annulation de plusieurs vols dans un petit aéroport régionale. Vivant dans les forêts, les ours bruns se rendent de plus en plus souvent dans des zones habitées à la recherche de nourriture.

(Video: AFP/iae)